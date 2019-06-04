После встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский, который заявил о неизменности курса страны в ЕС и альянс, объявил, что 5 июня на переговорах в Минске речь будет идти об обмене пленными и прекращение огня на Донбассе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, обмен пленными", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что 5 июня к Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе присоединится новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Завтрашние переговоры в Минске станут первыми после обновления состава ТКГ.

Первая встреча в Минском формате. Там будут определенные предложения по возвращению к Минску. Прекращение огня – мы хотим все закончить", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что он уже договорился вновь назначенным представителем Украины в ТКГ Леонидом Кучмой об активной работе гуманитарном направлении. Например, речь идет о строительстве моста в Станице Луганской. Зеленский также отметил, что есть определенные предложения и экономического плана.

Напомним, 4-5 июня в Брюсселе проходит первый зарубежный визит Зеленского. Мы публиковали программу встреч президента Украины с европейскими лидерами.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский уже встретился с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Кроме того, состоялась встреча президента Украины с генсеком НАТО.