Французские правоохранители сообщили Генпрокуратуре о готовности экстрадировать в Украину подозреваемого в мошенничестве в особо крупных размерах, фиктивном минировании суда и подделке документов о собственной смерти Дмитрия Малиновского. Об этом сообщил Укринформу источник в ГПУ.

"Франция сообщила Генпрокуратуре, что готова выдать на наш запрос в порядке экстрадиции международного афериста Дмитрия Малиновского", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в ближайшее время должны быть согласованы дата и каналы передачи Малиновского. И уже примерно через две-три недели он предстанет перед украинским следствием сразу в нескольких органах досудебного расследования.

"Украинские правоохранители провели ряд спецопераций прежде чем установили его местонахождение во Франции. После этого во взаимодействии с французскими коллегами мы довели это дело до финального завершения", - резюмировал собеседник.

Напомним, в октябре 2018 года Малиновского задержали во Франции в регионе Бургундия. Его подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег. Во время обысков у мужчины обнаружили активы на 4,6 млн евро, учитывая замок, а также винтажный Rolls Royce Phantom и три работы Сальвадора Дали.

Следует отметить, что ранее Малиновский был признан мертвым по решению суда на основе "документов", выданных в неподконтрольном Луганске. Решение о смерти украинца приняла судья Приморского райсуда Одессы Юлия Свяченая. Жена подозреваемого утверждала, что в ноября 2014 года получила урну с его прахом, свидетельство о смерти и квитанцию об уплате за ритуальные услуги, выданные в Луганске.

Фото: wanted.mvs.gov.ua

На момент инсценировки смерти Малиновский был основным подозреваемым в нескольких уголовных производствах. Первое дело касалось мошенничества с частной фирмой одесситов, которые, по версии следствия, нанесли ущерб пострадавшим на сумму более 340 тыс. долл. Расследование проводилось с 2012 года. В 2014 году ГПУ также обвинила Малиновского в фиктивном минировании суда и подделке документов. А весной 2015 года Малиновский провернул самую большую свою аферу: пообещал сингапурской фирме Dreymoor Fertilizers Ltd поставить химикатов производства ОПЗ на сумму более 12 млн евро, однако забрал деньги и скрылся. Уголовное производство зарегистрировали в начале 2016 года.

Также "Страна" писала, что Малиновского выдадут Украине после суда во Франции, но дело может затянуться на годы.