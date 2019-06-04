Финляндия, которая ввела санкции против шиповника, запретила содержание, рекламу и продажу гибрида волка и собаки - волкособа. Об этом говорится на сайте Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии.

Фото: proporodysobak.ru

Отмечается, что животных, которые были заведены до 1 июня 2019 года, можно будет держать до их смерти.

Изначально волкособы были выведены в Пермском институте внутренних войск из волков и немецких овчарок. В отличие от предыдущих экспериментов по скрещиванию дикого хищника с различными породами собак, инициаторы утверждали, что пермские волкособы управляемы человеком.

Считается, что они имеют более развитое чутье, интеллект и выносливость, чем у собак, и, в отличии от волков, они не боятся людей. Волкособы должны были использоваться для охраны границы России с Китаем и Монголией, но сейчас проект закрыт.

В начале года в Финляндии был пресечен частный проект по скрещиванию волков и собак. Полиция подозревала в нарушении закона одну из жительниц провинции Хяме, у которой в ходе обысков были обнаружены волки.

По словам министра сельского хозяйства Яри Леппя, запрет на разведение волкособов поспособствует охране популяции диких волков в стране.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что желание завести собаку обусловлено генетически .

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