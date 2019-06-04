После встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что курс на членство в ЕС и НАТО является неизменным внешнеполитическим приоритетом нашей страны. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Стратегический курс Украины на получение полноправного членства в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины, и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом. Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества, это является целью всех наших реформ", - сказал Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

Глава украинского государства отметил, что хочет дать новый импульс отношениям Украины с альянсом.

"Продолжающая вооруженная агрессия России является основным вызовом для евроатлантической безопасности. Среди наших совместных задач – обеспечение стабильности и безопасности в Черном море, что требует дополнительных усилий альянса", - подчеркнул он.

"Нам нужны все существующие механизмы, которые помогут нам на этом пути, а также другие, которые союзники будут готовы нам предложить. Но сейчас мы должны сфокусироваться на нашей первоочередной задаче – осуществлении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО", - отметил Зеленский.

Напомним, мы публиковали программу первого зарубежного визита Владимира Зеленского в Брюссель 4-5 июня.

Также мы сообщали, что Зеленский в Брюсселе сравнил себя с Порошенко.