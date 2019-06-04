Законопроект, восстанавливающий наказание за незаконное обогащение, который президент Владимир Зеленский подал в Раду позволит быстро забирать имущество у коррупционеров без обвинительного приговора.

Об этом заявил антикоррупционер Виталий Шабунин в Facebook.

По его мнению, в представленном проекте - "замечательные формулировки" соответствующей статьи УК. "Кроме нее в проекте есть прекрасная новелла - гражданская конфискация. Это возможность забрать имущество у чиновника, который не может объяснить источники его происхождения. Забрать в гражданском процессе (без обвинительного приговора), то есть значительно быстрее. Но самое главное, что этим инструментом можно будет получить имущество из прошлого (давностью в три года)", - отметил он.

Как отмечает глава правления ЦПК, к сожалению, посадить этих должностных лиц за незаконное обогащение в прошлом не удастся, однако НАБУ сможет забирать их имущество в доход государства.

"Сможет после голосования этого законопроекта Радой", - добавил Шабунин.

Фото: facebook.com

Напомним, что Рада зарегистрировала законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение.

Также мы рассказывали, что в САП опубликовали полный список закрытых дел о незаконном обогащении.