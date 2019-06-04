Министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник Нацполиции Сергей Князев во вторник, 4 июня, встретились с семьей Кирилла Тлявова, которого застрелили пьяные копы в Переяслав-Хмельницком. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook.

По данным ведомства, родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявовых специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Арсен Аваков.

Скриншот, фото: Facebook/ МВС України

Напомним, 31 мая в Переяслов-Хмельницком полицейские Петровец и Приходько выпивали, а после этого решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома.

Пуля попала в голову 5-летнего Кирилла, который в это время гулял на детской площадке, 3 июня мальчик умер, не приходя в сознание. "Страна" подробно писала обо всем, что известно о трагедии, а также реакции на нее в полиции, ГБР и социальных сетях. Во вторник, 4 июня, обоих подозреваемых отправили в СИЗО без залога на 60 дней.

Мы также сообщали о том, что Зеленского призвали немедленно отстранить Авакова из-за убийства 5-летнего Кирилла.

Также мы писали о том, как разваливают дело о застреленном пьяными копами мальчике Кирилле.