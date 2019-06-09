Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый в список вредных и инвазивных растений. С 1 июня в стране вступил в силу запрет на импорт и продажу шиповника. Как подчеркнули в ведомстве, данная мера предусмотрена после трехлетнего переходного периода.

Отмечается, что привычной средой шиповника морщинистого является российский Дальний Восток, Китай, Корея и Япония. Он растет на песчаных, глинистых и суглинистых почвах в прибрежной полосе моря, также по разным причинам переносится и хорошо приживается в более континентальных районах, культивируется местным населением как декоративное растение, живые изгороди и как источник ягод, из которых готовят варенье и джемы.

Вместе с тем он был натурализован в Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии. В Финляндии растение появилось в 90-х годах XX века и достаточно быстро получило широкое распространение. Теперь же власти в течение трех лет призывают уничтожить шиповник в садах, парках, на пляжах и обочинах дорог. Где этого потребует ситуация, предполагается применение специальной техники.

До этого ученые из нескольких континентов под руководством доктора Монсеррат Вильи с биологической станции Доньяне в испанской Севилье оценила экономический ущерб, наносимый инвазивными видами. По оценкам Европейского союза по контролю и борьбе с инвазивными видами в Европе, с 1500 года в Старый Свет попало примерно 10 тыс. заносных видов, наиболее опасным из которых считается токсичная морская водоросль, вызывающая цветение воды и убивающая множество видов рыб, зоопланктон и фитопланктон.

Например, для Норвегии вторжение этой водоросли обходится в €8 млн в год. Помимо расходов на уничтожение инвазивных видов денежные средства направляются на компенсацию ущерба, вызванного деградацией экосистем.

В другом исследовании, проведенном под началом Тима Блэкберна из Университетского колледжа Лондона, пришли к выводу, что инвазивные виды явились единственной причиной 126 из 935 (или 13%) всех случаев вымирания растений и животных, зафиксированных после 1500 года. Еще для 25% растений и 33% животных, прекративших существование в указанный период, инвазивные виды стали, по крайней мере, одной из причин вымирания, что делает их лидирующим фактором в этом процессе.

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