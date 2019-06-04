Комитет по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства снова подготовил законопроект о защите прав жильцов многоквартирных домов. Об этом сообщает "Юрлига".

Так, комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №10237 касаемо поддержки владельцев (пользователей) помещений жилого дома и защиты их прав. Документ предполагает введение ограничений на использование квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания (хостелов) и усиление ответственности за нарушение законодательства в этой сфере. За использование квартир не по назначению вводится штраф от 2 до 5 тыс. НМДГ (от 34 до 85 тыс. грн).

Также устанавливается обязанность арендодателя обеспечить каждого жителя площадью не менее 8 квадратных метров общей площади квартиры на одно лицо.

Рассмотрев законопроект, а также альтернативный к нему №10237-1, Комитет решил рекомендовать Парламенту включить в повестку дня именно вышеупомянутый и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу.

Члены Комитета также рассмотрели электронную петицию Рафальськой Ирины Александровны в Верховную Раду с предложением к законопроекту №10237. Петиция набрала больше 25 тысяч подписей: граждане требуют не запрещать использования квартир в многоквартирных жилых домах как заведений временного проживания.

Комитет решил учесть требования в случае доработки законопроектов ко второму чтению.

Напомним, ранее, 15 января, Верховная Рада отклонила законопроекты о штрафах за нецелевое использование квартир.

Также мы писали, что 26 февраля Верховная Рада во второй раз отклонила основной и альтернативный законопроекты о штрафах за хостелы в многоэтажках №№ 10006 и 10006-1.