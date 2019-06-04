Платформа YouTube приняла решение ужесточить правила в отношении малолетних пользователей, получив новые обвинения в эксплуатации детей. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса во вторник.

Отмечается, что видеосервис никогда не предназначался для лиц моложе 13 лет, поэтому каждую неделю администраторы закрывают тысячи детских учетных записей. При этом всего за три месяца были удалены более 800 тыс. аккаунтов.

Кроме того, YouTube обновила свою политику в отношении прямых трансляций несовершеннолетними. Теперь дети не смогут вести эфиры без сопровождения взрослых. YouTube заявляет, что может лишить права на прямую трансляцию каналы, которые не соответствуют этому правилу. Также последние месяцы YouTube отключает комментарии к видео с участием детей "для ограничения риска эксплуатации" и снижает количество рекомендованных видео с "пограничным контентом" - с участием детей в неоднозначных ситуациях.

Как сообщили в компании, в течение последних двух с половиной лет усовершенствовали систему машинного обучения, которая помогает защитить несовершеннолетних и их семьи. Последнее обновление системы было выпущено в начале этого месяца - благодаря ему компания сможет лучше идентифицировать видео, потенциально подвергающие риску детей, и применить средства защиты, в том числе описанные выше, к еще большему количеству видео.

Ранее сообщалось, что YouTube не будет показывать точное число подписчиков на каналах уже в августе.

Также мы писали, что в YouTube "лайкарь" Порошенко выложил смонтированный ролик о Зеленском-наркомане.