Во вторник, 4 июня, совет директоров "Роснефти", состоявшийся сразу после годового собрания акционеров российской нефтяной компании, переизбрал своим председателем экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который ранее отпраздновал свадьбу. Об этом говорится в сообщении компании.

В новый совет директоров избраны все действующие члены:

  • председатель комитета акционеров "Северного потока 2" (Nord Stream 2 AG) Герхард Шредер,
  • главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин,
  • исполнительный директор "Северного потока 2" (Nord Stream 2 AG) Маттиас Варниг,
  • помощник президента России Андрей Белоусов,
  • профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Олег Вьюгин,
  • президент British Petroleum (ВР) Роберт Дадли,
  • экс-президент ВР по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия Гильермо Кинтеро,
  • министр энергетики России Александр Новак,
  • глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф,
  • президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди.

Новым участником совета стал член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади.

Он заменил главу Glencore Айвана Глазенберга, так как в прошлом году доля трейдерской компании в уставном капитале "Роснефти" снизилась до 0,57%, а катарского фонда QIA - выросла до 18,93%.

Как сообщала "Страна", бывший канцлер Германии Шредер попал на "Миротворец".

Напомним, что "Роснефть" продала сеть своих АЗС в Украине.

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