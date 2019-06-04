Совет директоров "Роснефти" возглавил немецкий куратор "Северного потока 2"
Во вторник, 4 июня, совет директоров "Роснефти", состоявшийся сразу после годового собрания акционеров российской нефтяной компании, переизбрал своим председателем экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который ранее отпраздновал свадьбу. Об этом говорится в сообщении компании.
В новый совет директоров избраны все действующие члены:
- председатель комитета акционеров "Северного потока 2" (Nord Stream 2 AG) Герхард Шредер,
- главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин,
- исполнительный директор "Северного потока 2" (Nord Stream 2 AG) Маттиас Варниг,
- помощник президента России Андрей Белоусов,
- профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Олег Вьюгин,
- президент British Petroleum (ВР) Роберт Дадли,
- экс-президент ВР по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия Гильермо Кинтеро,
- министр энергетики России Александр Новак,
- глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф,
- президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди.
Новым участником совета стал член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади.
Он заменил главу Glencore Айвана Глазенберга, так как в прошлом году доля трейдерской компании в уставном капитале "Роснефти" снизилась до 0,57%, а катарского фонда QIA - выросла до 18,93%.
Как сообщала "Страна", бывший канцлер Германии Шредер попал на "Миротворец".
Напомним, что "Роснефть" продала сеть своих АЗС в Украине.