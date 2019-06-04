Во вторник, 4 июня, совет директоров "Роснефти", состоявшийся сразу после годового собрания акционеров российской нефтяной компании, переизбрал своим председателем экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который ранее отпраздновал свадьбу. Об этом говорится в сообщении компании.

В новый совет директоров избраны все действующие члены:

председатель комитета акционеров "Северного потока 2" (Nord Stream 2 AG) Герхард Шредер,

главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин,

исполнительный директор "Северного потока 2" (Nord Stream 2 AG) Маттиас Варниг,

помощник президента России Андрей Белоусов,

профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Олег Вьюгин,

президент British Petroleum (ВР) Роберт Дадли,

экс-президент ВР по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия Гильермо Кинтеро,

министр энергетики России Александр Новак,

глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф,

президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди.

Новым участником совета стал член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади.

Он заменил главу Glencore Айвана Глазенберга, так как в прошлом году доля трейдерской компании в уставном капитале "Роснефти" снизилась до 0,57%, а катарского фонда QIA - выросла до 18,93%.

Как сообщала "Страна", бывший канцлер Германии Шредер попал на "Миротворец".

Напомним, что "Роснефть" продала сеть своих АЗС в Украине.