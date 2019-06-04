Завершается публичное обсуждение проекта закона об обязательном техосмотре для легковых авто, который опубликован Министерством инфраструктуры на его сайте. Срок окончания обсуждения - 6 июня.

В законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны" Министерство предлагает с 1 января 2022 года ввести обязательную проверку на пригодность к эксплуатации ТС, предназначенных для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения не более чем девять с местом водителя включительно, используемых для обеспечения потребностей, не связанных с предпринимательской и/или хозяйственной деятельностью.

Техосмотр планируют сделать обязательным в таких случаях:

при регистрации/перерегистрации ТС;

при изменении владельца ТС;

при изменении или модификации систем или их составляющих ТС, влияющих на безопасность дорожного движения или окружающей естественной среды;

при выезде ТС за пределы зоны таможенного контроля Украины.

Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей 1213, устанавливающей санкции к водителям коммерческих ТС, своевременно не прошедших техосмотр. Такое нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 грн).

Кроме того, повышаются штрафы за несвоевременный техосмотр: с 20 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть с 340 до 1700 гривен.

Контроль за соблюдением сроков прохождения техосмотров хотят возложить на Национальную полицию.

Министерство инфраструктуры планирует ввести ежегодный техосмотр таксии коммерческих авто с момента первой регистрации.

В проекте указано, что водители коммерческих авто, осуществляющие международные перевозки, должны будут иметь свидетельствопрофессиональной компетентности уже с 1 января 2020 года, а водители, осуществляющие внутренние перевозки, с 1 января 2022 года.

Коммерческие авто, осуществляющие международные перевозки, Министерство планирует с 1 июля 2019 года обязать оборудовать устройствами для ограничения скорости. А те водители, которые будут осуществлять внутренние перевозки, должны будут оборудовать ТС устройствами для ограничения скорости с 1 января 2020 года.

Напомним, в Украине решили, как станут маркировать автомобили, которые прошли технический контроль.

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