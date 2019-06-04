Во вторник, 4 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины снизился до 27,13 грн/$1 с 27,08 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,11-27,15 грн/$1, тогда как Нацбанк установил официальный курс на 5 июня 27,206934 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 4 июня снизился до 27,2334 грн/$1 с 26,9165 грн/$1.

Как сообщала "Страна", в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

Напомним, что Fitch прогнозирует падение украинской гривни до 32 за доллар. Помешать резкому обвалу гривни могут новые кредиты МВФ.