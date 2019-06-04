Заместитель министра обороны Игорь Павловский, замешанный в скандале с растратой госсредств, решил пройти врачебную комиссию, чтобы после этого принять решение об отставке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"... Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы", - сказано в сообщении.

Отметим, что Игорь Павловский занял должность заместителя Министра обороны Украины 8 апреля 2015 года.

Игорь Павловский. Фото: РБК-Украина

Напомним, в октябре 2017 года детективы НАБУ сообщили о задержании двух чиновником Минобороны по подозрению в растрате 149 млн грн во время проведения тендера на закупки топлива для оборонного ведомства в 2016 году. Одним из них был замминистра обороны Игорь Павловский.

Тогда замминистра обороны был взят под домашний арест. Однако адвокат Павловского обжаловал его меру пресечения. Также суд отказал в удовлетворении ходатайства САП об отстранении Павловского от должности заместителя министра обороны на время досудебного расследования.