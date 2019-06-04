После того, как певица Настя Каменских и Потап открыто заявили о своих отношениях и сыграли свадьбу, на их страницах в соцсетях стали часто появляться совместные фото и видео.

Новый ролик, демонстрирующий их чувства опубликован в InstaStories Каменских. В кадр попало, как Потап нежно обнимает Каменских и целует ее в плечо. Вероятно, видео снято на кухне их совместной квартиры.

Напомним, что после свадьбы Настя Каменских и Потап провели 10-дневный медовый месяц в Турции, выбрав для этого 5-звездочный отель класса люкс в Кемере.

Как сообщала "Страна", в свадебное путешествие рэпер с любимой отправились вместе со своими друзьями: дизайнером Аней Андрийчук-Завгородней и Людой Голубицкой, основательницей ивент-агентства GG Project, которое занималось организацией звездной свадьбы.