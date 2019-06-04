Молодой защитник киевского "Динамо", стремительно ворвавшийся в основной состав украинского гранда и сборной, - Виталий Миколенко принял участие в новом шоу "Трехминутка", на котором в стиле полицейского допроса ответил на личные вопросы, интересующие фанатов. Ролик опубликован на YouTube-канале "Footboom".

При этом футболиста в шутку заковали в наручники сотрудники информационного отдела Украинской ассоциации футбола

"Талантливый человек - талантлив во всем, поэтому неудивительно, что Виталий подошел к вопросу с юморком и прекрасно вжился в роль. В свете прожектора и под пристальным фокусом камеры Миколенко поделился информацией о попадании в основу "Динамо", планах зарубежной карьеры, прозвищах партнеров, первых премиальных, драках в академии, первой машине, отпускном весе, друзьях со двора, родителях, нелюбимых фильмах и многом, многом другом", - говорится в описании к видео.

Видео: YouTube/FOOTBOOM

Как известно, Виталий является воспитанником киевского "Динамо". С 2012 года выступал в ДЮФЛУ, в котором за четыре года провёл 85 матчей, забил 5 голов.

Дебютировал за "Динамо" U-19 ещё до выпуска из академии, 29 мая 2016 года, в матче 30-го тура юношеского чемпионата против "Ильичевца" (3:0). Этот матч был последний в том розыгрыше и не имел турнирного значения, поскольку "динамовцы" к этому моменту уже гарантировали себе чемпионство. Однако в следующем сезоне 2016/17 он стал основным игроком команды до 19 лет, сыграв в 21 матче (1 гол) и помог команде защитить титул.

20 августа 2017 дебютировал за первую команду в матче чемпионата против каменской "Стали", выйдя на 7 минуте на левый фланг защиты вместо травмированного Йосипа Пиварича.

Ранее сообщалось, что Шахтер и Динамо попали в топ-25 рейтинга УЕФА.

Также мы писали, что африканский новобранец из "Арсенала" признался, что никого не знает в киевском "Динамо".