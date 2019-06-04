Вечером во вторник, 4 июня, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Йенс Столтенберг встретил украинскую делегацию на входе в штаб-квартиру организации. Генсек НАТО и Зеленский, переговариваясь, вместе прошли к VIP-corner, где позировали для официальных фотографий, пожимая друг другу руки. При этом они продолжали общение, улыбаясь друг другу.

После этого они зашли в помещение. Зеленского сопровождают заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко и вице-премьер министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ожидается, что после переговоров Зеленский и Столтенберг дадут пресс-конференцию, по окончании которой глава украинского государства примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

Напомним, Зеленский в Брюсселе сравнил себя с Порошенко.

Также мы публиковали программу первого зарубежного визита Зеленского в Брюссель 4-5 июня.