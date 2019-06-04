На Киев надвигается мощная гроза. Об этом на своей странице в соцсети предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Киевляне! Вот-вот гроза, порывистый ветер. Выгляньте в окно, нормально ли запарковали автомобиль. Зонты кто брал, не зря. Белье снимите!

На становитесь под деревьями большими старыми! Балкон прикройте", - призвала киевлян к осторожности синоптик.

Фото: facebook.com

Стоит отметить, что в комментариях к посту синоптика пользователи написали, что черная туча и мощный ветер нависли наю Фастовом (Киевская область). А по Запорожью ударил ливень с градом.

Напомним, на вторник, 4 июня, синоптики прогнозировали в Украине штормовую погоду с грозами и шквалами.

Также мы сообщали, что во Львовской области сильнейшие дожди затопили дворы и дом.