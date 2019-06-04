Из-за масштабного пожара, который 4 июня вспыхнул на птицефабрике "Яснесвит" в Василькове под Киевом, "Киевская служба спасения" проводит замеры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Замеры воздуха проводятся на Окружной дороге, так как птицефабрика находится всего в 30 километрах от столицы. Специалисты проверяют наличие в нем продуктов горения. Также коммунальная служба имеет стационарные посты контроля воздуха, которые в круглосуточном режиме отслеживают уровень загрязнения воздуха.

По данным КГГА, на данный момент ситуация с состоянием воздуха на территории Киева под контролем. В случае ухудшения ситуации будут информировать дополнительно.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, высокая пожарная опасность в Киевской области продержится до 5 июня.

Также мы писали, что в конце мая в Киеве на заводе "Кузня на Рыбальском" вспыхнул пожар.