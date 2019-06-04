Глава Украины Владимир Зеленский провел встречу в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Встреча лидеров проходит в рамках первого официального визита главы Украины в Брюссель.

Об этом сообщается на сайте главы украинского государства во вторник.

Отмечается, что для журналистов была открыта только церемония рукопожатия президентов. Затем лидеры провели встречу тет-а-тет.

Фото: president.gov.ua

Как писала "Страна", Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом 4 июня.

Президент встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, председателем Европейского совета Дональдом Туском, европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и своим коллегой - президентом Польши Анджеем Дудой.

Также мы писали, что Зеленский написал пост из Брюсселя. Начал с Кирилла Тлявова, закончил "агрессором".