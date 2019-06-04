Появилось видео грандиозного пожара на птицефабрике под Киевом
Появилось видео масштабного пожара на птицефабрике "Ясенсвит" в Киевской области. Запись размещена на Facebook-канале ИА "Погляд Васильків".
Пожар вспыхнул сегодня, 4 июня, в 11:37 в городе Васильков Киевской области на территории птицефабрики, в отдельно стоящем одноэтажном цехе с птицей (размером 50х300). По оперативным данным, загорелась кровля. Площадь пожара в цеху составляла 15 тыс. кв. м. В 13:50 пожар был локализован.
ГосЧС сообщает, что жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники чрезвычайной службы.
Видео: facebook.com/poglyadvasilkiv
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