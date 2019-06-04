В среду, 5 июня, в большинстве областей Украины снова пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем в отдельных районах (кроме востока и севера) возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с. В центральных и южных областях страны местами ожидаются значительные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Температура ночью +13-18 градусов, на побережье морей до +21градуса; днем +23-28 градусов, на юге и востоке страны до +31 градуса.

В Киеве в среду обещают местами кратковременный дождь, днем возможна гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +16-18 градусов, днем +25-27 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 5 июня самая высокая температура днем была +30,8 в 1910 году, самая низкая ночью +2,4 в 1930 году.

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