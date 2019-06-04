Глава Католической церкви Папа Франциск I пожелал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому успехов в восстановлении мира и экономического роста в стране. Свое пожелание он передал через Апостольского нунция (посла Ватикана) в Украине, архиепископа Клаудио Гуджеротти, сообщает издание Romfea.

Отмечается, что Понтифик встретился с архиепископом Клаудио Гуджеротти в Ватикане. Во время встречи обсуждалась текущая церковно-политическая ситуация в Украине.

Отмечается, что Папа Франциск проявил большой интерес и попросил архиепископа Гуджеротти передать пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому о восстановлении мира и экономического роста.

Что касается церковной ситуации в Украине, Папа ограничился сожалением о замораживании диалога между московскими и константинопольскими патриархами.

Ранее "Страна" писала о том, что Папа Римский Франциск пожертвовал полмиллиона мигрантам из Гондураса.

Также мы сообщали, что Папа Римский Франциск I поцеловал ноги лидерам Южного Судана, чтобы те сохранили мир в стране.