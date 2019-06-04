Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед встречей в Брюсселе коротко отреагировали на вопрос журналистов о том, не скучает ли он за экс-президентом Порошенко.

"У меня есть новый [президент]", - сказал глава Еврокомиссии во время рукопожатия с президентом Зеленским.

"Я лучше. Новый лучше старого", - добавил в свою очередь Зеленский, улыбаясь. После этого они проследовали в зал для встречи.

Как сообщала "Страна", опубликован график встреч президента Зеленского с председателем Еврокомиссии Туском и генсеком НАТО Столтенбергом. В НАТО указали, что Зеленский примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО.

Отметим, что Зеленский не будет отвечать на вопросы прессы во время визита в Брюссель.