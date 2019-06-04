В воскресенье, 23 июня, в Киеве состоится Марш Равенства КиевПрайд-2019. Об этом сообщается на странице события в Facebook.

Марш Равенства на протяжении пяти лет в Киеве организовывает ЛГБТ-инициатива КиевПрайд. Это мирная правозащитная демонстрация, которая является реализацией ЛГБТ-сообществом права на мирные собрания, свободу слова и самовыражения.

"В этом году основной темой КиевПрайд является "Свобода. Единство. Борьба", главным лозунгом - "Наша традиция - это свобода!". Ведь свобода - это возможность говорить, действовать и думать без репрессивных ограничений, запретов и насилия. Наша свобода - это неоспоримая ценность быть собой, выбирать то, чего мы хотим и не бояться жить полной жизнью. Свободы не бывает без ежедневной борьбы, ведь свобода - это действие", - сказано в сообщении.

Мероприятие пройдет в воскресенье, 23 июня, с 8:00 до 15:00. Детали будут объявлены за неделю до мероприятия. Организаторы рекомендуют участникам зарегистрироваться заранее, однако это не является обязательным условием.

Посольство США в Украине выразило свою солидарность всем, кто стремится к равенству. "Мы солидарны со всеми, кто стремится к равенству и выступает против дискриминации", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Скриншот: Facebook/ U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Скриншот: Facebook/ Марш Рівності 2019

Напомним, в апреле в Киеве радикалы и мирные граждане протестовали против конференции лесбиянок.

Также мы писали, что 17 июня 2018 года в Киеве прошел Марш равенства.