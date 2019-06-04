Россия обжаловала арбитражные решения по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других из-за имущества в Крыму, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

"27 мая Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других. 31 мая суд подтвердил получение заявлений", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений. Например, активы истцов, которые украинские компании потеряли в результате присоединения полуострова, были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию.

"Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права", – считают в Минюсте.

Напомним, постоянный третейский суд в Гааге 12 апреля постановил взыскать $44,4 млн с России в пользу "Укрнафты" из-за потери компанией имущества в Крыму. Помимо этого Россия должна выплатить украинской стороне $5,5 млн процентов, начисленных с 22 апреля 2014 г., и $3,5 млн судебных расходов украинской стороне.

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