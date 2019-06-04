В СБУ установила факт разглашения гостайны сотрудниками Деснянской районной государственной администрации Киева. Среди прочего оглашенные ими данные касались плана мобилизации жителей Деснянского района Киева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Указано, что 25 апреля СБУ начало уголовное производство по факту разглашения гостайны сотрудниками Деснянской РГА.

Сотрудники РГА имеют доступ к гостайне, так как ими разрабатывается и периодически корректируется "Мобилизационный план Деснянского Района", а также "План гражданской защиты Деснянского района на особый период".

"09.04.2019 сотрудниками Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ была проведена тематическая проверка состояния охраны государственной тайны в Деснянской районной в г. Киеве государственной администрации и выявлено разглашение государственной тайны сотрудниками Деснянской РГА", - сказано в фабуле уголовного производства.

В ходе проведения проверки установлено, что исполняющий обязанности председателя Деснянской РГА предоставлял в период с февраля 2017 года по январь 2018 года непосредственный доступ постороннему лицу ко всем материальным носителям секретной информации, хранящимся в райадминистрации.

В рамках расследования уголовного производства суд разрешил следователям СБУ изъять личные дела председателя РГА, бывшего и.о. председателя РГА и главного специалиста режимно-секретной работы Деснянского РГА.

В марте 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении председателю Деснянской районной государственной администрации Киева в декларировании недостоверной информации.

В августе 2018 года правоохранители сообщили о подозрении бывшему первому заместителю председателя Деснянской РГА Виктору Крохмалюку в растрате более 1 млн гривен бюджетных средств.

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Видео: youtube.com/Страна.ua

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