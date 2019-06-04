В Брюсселе во вторник началась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что президента Украины сопровождает заместитель главы его администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

Делегация во главе с Зеленским прибыла в здание Еврокомиссии. Встреча началась с официального фотографирования и пожатия рук на VIP-corner в здании Еврокомиссии Берлимон.

Украинскую делегацию на входе встретил сам Юнкер и, приобняв одной рукой Зеленского за плечи, повел его к месту фотографирования. Юнкера о чем-то спросили, но по причине отсутствия микрофона, вопрос был трудноразличим, однако было слышно, что речь шла о экс-президенте Петре Порошенко.

На это Юнкер сказал: "У меня теперь есть новый (президент - Прим. Ред.)".

После этого президенты прошли внутрь помещения.

Напомним, в Брюсселе начался первый официальный зарубежный визит президента Украины Владимирра Зеленского.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский написал пост из Брюсселя: начал с Кирилла Тлявова, закончил "агрессором".