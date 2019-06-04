Телеканал "1+1" скоро покажет нашумевшую мировую премьеру - сериал "Чернобыль" об украинской трагедии. Об этом говорится в анонсе на сайте канала.

Американская премьера вызвала мировой общественный резонанс. Так, по данным сервиса Google Trends, в мае 2019 года пользователи вводили запрос "Чернобыль" значительно чаще, чем до премьеры сериала. Съемки проекта проходили на территории Киева, Припяти и Литвы.

В сериале снялись известные мировые актеры. Среди них ― британский актер Джарред Харрис, в котором зрители узнают Мориарти из "Шерлока", шведский актер Стеллан Скарсгард ("Пираты Карибского моря", "Тор", "Мстители") и британская актриса Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Красный дракон").

Напомним, что британская сценаристка возмутилась, что в сериале "Чернобыль" играют только белые актеры.

Также мы публиковали онлайн-трейлер 5 серии сериала.