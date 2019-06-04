Мэр Днипра Борис Филатов подал в суд на епископа Днепропетровского и Криворожского Симеона (в миру Олега Зинкевича), обвинив его в публичной лжи в свой адрес. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Днепра.

"Олег Зинкевич, который руководит одной из днепровских епархий православной церкви Украины, проигнорировал просьбу городского головы Днипра Бориса Филатова опровергнуть неправдивые обвинения в его адрес", - сказано в сообщении.

Речь о заявлении, которое прозвучало на пресс-конференции Симеона в апреле, когда тот сказал, что прихожане давно обеспокоились позицией мэра Днепра, который делает громкие заявления о церковных вопросах, в частности, о том нужен Томос Украине или нет.

"Впоследствии оказалось, что приведенная им информация не подкреплена фактами и не соответствует действительности", - заявляет пресс-служба мэрии.

Филатов передал Зинкевичу письмо, в котором сделал акцент на публичном опровержении лжи в его адрес. На досудебное урегулирование ситуации отводилось 10 дней, однако получатель никак не отреагировал. Теперь мэр города обратился с иском в Бабушкинский районный суд Днепра, требуя опровергнуть указанную информацию. Дело будет рассматривать судья Екатерина Лукинова.

Напомним, мэр Днепра Филатов заявил, что был против переименований в своем городе.

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