Украинцы в интернете активно обсуждают пост президента Владимира Зеленского в Facebook, который он написал во время визита в Брюссель. В нем он начал с трагической гибели мальчика от пули полицейских - и закончил осуждением Путина и "Россией-агрессором".

"Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не выходит 5-летний Кирилл [Тлявов]. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка", - написал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что около 200 000 детей стали внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 000 детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - "психологическим, сексуальным, физическим".

"Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей. Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня по вопросу - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей", - написал Зеленский.

Пост вызвал недоумение у пользователей соцсетей - им непонятно, какое отношение имеет Россия и война на Донбассе к ребенку, застреленному украинскими полицейскими в собственном дворе.

Заместитель главреда "Страны" Светлана Крюкова пишет: "Смешные райтеры Зеленского.

Смешные, циничные и тупые.

Начал с "актуального вступления". Убитый мальчик. Он в Брюсселе, а ему не выходит из головы. На этом все. Переход от частного к глобальному. Как и все мальчики и девочки погибшие на войне. Затем щепотка статистики ООН - типа компетентный. Все в кучу. В финале во всем виноват Путин.

По которому он "со всеми нами" обязательно найдет решение, пусть не сегодня. А чего сегодня искать не будем? И причем тут погибшие на войне к халатности, бухлу и стрельбе копов по банкам?"

"Вот что бывает, когда не успел уволить райтеров Порошенко.

Я не считаю, что это вот прямо таки большая ошибка и что такая риторика лишит Зеленского значительного количества голосов. Те, кто болезненно реагирует на подобное, за Зеленского и так бы не голосовали. Они его поддержали на выборах во втором туре исключительно против Порошенко и уйдут обратно к осколкам ПР на парламентских. В то же время, я не очень понимаю, зачем? Можно было написать что-то про "рывок в будущее" и "реформы не спыныты". Зачем лезть в политику, когда есть вещи, которые можно продавать всем без исключения?", - удивляется журналист Вячеслав Чечило.

Журналист Виталий Портников, который выступал в поддержку Петра Порошенко, тоже отмечает, что Зеленский оседлал риторику бывшего президента.

"Понимает ли Владимир Зеленский, что это его заявление - признание правильности и, что самое главное, безальтернативности курса, который все эти годы проводил президент Петр Порошенко? Второе - понимает ли Владимир Зеленский, что заявлениями о "принуждении России к миру" он фактически уничтожает даже теоретические возможности для диалога с Владимиром Путиным.

Даже диалога через посредников".

Ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева выделила в скриншоте поста Зеленского фразу о давлении на агрессора и прокомментировала: "А вот с этого места давайте по подробнее. Так мир (о котором говорил Зеленский раньше - ред.) или давление?

Первая мысль которая возникла: Петр Алексеевич перелогиньтесь."

Аналогии с Порошенко родились не только у Медведевой. В сети гуляет отфотошопленный скриншот поста президента, где вместо аватарки и имени Зеленского приделаны фото и имя Петра Порошенко. Тем самым авторы намекают, что новый президент пользуется той же риторикой, что и его предшественник.

Журналист Сергей Черкасский комментирует ситуацию: "Зеленский: Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем давить на агрессора и как мы его будем принуждать к миру.

Я не знаю, либо я на другой планете живу, либо после 5 лет подобной тактики кто-то ещё верит в успех продолжения подобного фарса".

В комментариях к посту Зеленского много людей недоумевает, почему президент свалил все в одну кучу.

Так, одна из комментирующих пишет: "5-летний Кирилл и война? К чему смешали все в одно? В смерти Кирилла не Путин виноват, а Аваков со своими собаками. Отделяйте в своих тезисах мух от котлет, пожалуйста. Война то ужас, но к смерти именно Кирилла отношение то не имеет! Не снимайте ответственность с руководителей полиции! События Донбасса и войны должны быть отделены от пьяной стрельбы псов Авакова. Виновные должны нести ответственность и наказание! Путин с Рашкой отдельно, а неадекватные копы отдельно".

"Очередная спекуляция. Мальчик Кирилл погиб на мирной территории от пули подонков, которые должны обеспечивать порядок. Эти подонки подчиняются НЕ вооруженным формированиям Л/ДНР, а Авакову. Все смерти это страшное горе, но согласитесь, что в этом случае виновные известны и должны быть наказаны", - пишет другой комментатор.

Еще один пользователь возмущается: "Если бы мы хотели слышать пустые слова про "тиск", мы бы избрали Порошенко еще на 5 лет((( Мы Вас избрали, чтобы слышать слово "мир"!"

Еще комментарий: "Некорректное сравнение. Кирилл погиб от пули вгашеных мусоров.. тех, что Аваков недореформировал. Была бы у вас политическая воля, его бы уже не было на посту.. но.."

Очередной комментатор: "Какие нелепые месседжи выписывает ваш пресс-служба. Общество имеет запрос по наказанию виновных, а не "обязательно найдем. Если не сегодня, то когда-то". Если президента так мучает боль за детей, попавших в беду, то пусть использует еще раз свой рецепт счастья: шаурма + концерт Монатика. Глядишь, и отпустит. В прошлый раз же сработало, не так ли?"

Также комментаторы постят ссылки на петицию за увольнение Авакова. "Нам надоело терпеть сборище убийц, насильников и вымогателей, одетых в форму и с оружием. Если вы публично не потребуете уйти в отставку а Раду проголосовать за его увольнение многие ваши избиратели разочаруются", - прокомментировал пост Зеленского журналист Вадим Фолькер.