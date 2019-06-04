В России уже летом текущего года будет принято решение о внедрении электронных паспортов для граждан страны, пишет Gazeta.ru.

Как сообщил вице-премьер Максим Акимов в интервью "Ведомостям", такие паспорта будут либо пластиковые с чипом, либо пластиковые, но без чипа. Во втором варианте предусматривается использование мобильного приложения.

Издание подчеркивает, что в будущем электронный паспорт сможет заменить всю имеющуюся у граждан совокупность документов, в том числе гражданский паспорт, загранпаспорт, ИНН и страховое свидетельство.

По мере получения электронных паспортов все общение с государством перейдет в "облачные технологии": у гражданина будет не только такой электронный паспорт, биометрический идентификатор, привязанный к фотографии, но также некий QR-код, который тоже позволяет идентифицировать человека.

Акимов привел в пример Индию, где пошли по пути идентификации по "полной биометрии". Правда, там и процент ошибок пока составляет внушительные 18%. При этом интервью Акимова совпало по времени с довольно громким "цифровым скандалом", разгорающимся именно в эти дни. Все началось с того, что некий москвич случайно обнаружил, что его квартира на Тверской была продана, а платежки по ЖКХ переписаны на другое имя. Оказалось, что кто-то подделал его цифровую подпись, которую он к тому же вообще не получал. Дело тянется уже не первый месяц, и покупатели пока еще не признаны мошенниками, а квартира не возвращена.

Авторы публикации отмечают, что "для государства с его системами тотальной слежки россиянин будет ходить как бы с собственной фамилией, именем и прочими данными, написанными у него на лбу". К этим идентификаторам будут "привязаны" все документы – от полиса медстрахования до водительских прав. И это, считают авторы, вызывает опасение у многих россиян.

Напомним, что Приватбанк собирается идентифицировать клиентов по биометрическим данным.

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