Шесть украинских университетов попали в мировой рейтинг лучших вузов по версии QS World University. Об этом свидетельствует информация на сайте Тopuniversities.com.

Всего в рейтинге приняло участие 1000 учебных заведений со всего мира. Он составляется по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds. Украинские вузы расположившись в основном во второй половине ТОПа. Опередил все другие учебные заведения Украины Харьковский национальный Университет им. Каразина.

Так, лучшими высшими учебными заведениями Украины по версии рейтинга стали:

Харьковский университет им. Каразина - 481 позиции.

Киевский национальный университет им. Шевченко - 531-540 позиция.

Национальный технический университет Киевский политехнический институт им. Сикорского - 601-650 позиция.

Национальный технический университет Харьковский политехнический институт - 701-750 позиция.

Львовский политехнический национальный университет - 751-800 позиция.

Сумской государственный университет - 751-800 позиция.

В этом году в рейтинг не попал Донецкий национальный университет им. Василия Стуса, который в 2018-м находился на 801-1000 позициях.

Первая десятка лучших высших учебных заведений выглядит следующим образом:

Массачусетский технологический университет (США)

Стэнфордский университет (США)

Гарвардский университет (США)

Калифорнийский технологический университет (США)

Оксфордский университет (Великобритания)

Кембриджский университет (Великобритания)

Швейцарский федеральный технологический институт

имперский колледж Лондона

Чикагский университет

UCL (Великобритания)

Напомним, в сентябре 2018 года четыре украинских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира.

Также мы писали, что в Раде собрались сделать украинские вузы финансово автономными.