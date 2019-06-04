Шесть украинских университетов попали в мировой рейтинг лучших вузов по версии QS World University. Об этом свидетельствует информация на сайте Тopuniversities.com.

Всего в рейтинге приняло участие 1000 учебных заведений со всего мира. Он составляется по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds. Украинские вузы  расположившись в основном во второй половине ТОПа. Опередил все другие учебные заведения Украины Харьковский национальный Университет им. Каразина.

Так, лучшими высшими учебными заведениями Украины по версии рейтинга стали:

  • Харьковский университет им. Каразина - 481 позиции.
  • Киевский национальный университет им. Шевченко - 531-540 позиция.
  • Национальный технический университет Киевский политехнический институт им. Сикорского - 601-650 позиция.
  • Национальный технический университет Харьковский политехнический институт - 701-750 позиция.
  • Львовский политехнический национальный университет - 751-800 позиция.
  • Сумской государственный университет - 751-800 позиция.

В этом году в рейтинг не попал Донецкий национальный университет им. Василия Стуса, который в 2018-м находился на  801-1000 позициях.

Первая десятка лучших высших учебных заведений выглядит следующим образом:

  • Массачусетский технологический университет (США)
  • Стэнфордский университет (США)
  • Гарвардский университет (США)
  • Калифорнийский технологический университет (США)
  • Оксфордский университет (Великобритания)
  • Кембриджский университет (Великобритания)
  • Швейцарский федеральный технологический институт
  • имперский колледж Лондона
  • Чикагский университет
  • UCL (Великобритания)

Напомним, в сентябре 2018 года четыре украинских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира.

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