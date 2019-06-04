В мировом рейтинге Харьковский университет им. Каразина занял первое место среди вузов Украины
Шесть украинских университетов попали в мировой рейтинг лучших вузов по версии QS World University. Об этом свидетельствует информация на сайте Тopuniversities.com.
Всего в рейтинге приняло участие 1000 учебных заведений со всего мира. Он составляется по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds. Украинские вузы расположившись в основном во второй половине ТОПа. Опередил все другие учебные заведения Украины Харьковский национальный Университет им. Каразина.
Так, лучшими высшими учебными заведениями Украины по версии рейтинга стали:
- Харьковский университет им. Каразина - 481 позиции.
- Киевский национальный университет им. Шевченко - 531-540 позиция.
- Национальный технический университет Киевский политехнический институт им. Сикорского - 601-650 позиция.
- Национальный технический университет Харьковский политехнический институт - 701-750 позиция.
- Львовский политехнический национальный университет - 751-800 позиция.
- Сумской государственный университет - 751-800 позиция.
В этом году в рейтинг не попал Донецкий национальный университет им. Василия Стуса, который в 2018-м находился на 801-1000 позициях.
Первая десятка лучших высших учебных заведений выглядит следующим образом:
- Массачусетский технологический университет (США)
- Стэнфордский университет (США)
- Гарвардский университет (США)
- Калифорнийский технологический университет (США)
- Оксфордский университет (Великобритания)
- Кембриджский университет (Великобритания)
- Швейцарский федеральный технологический институт
- имперский колледж Лондона
- Чикагский университет
- UCL (Великобритания)
Напомним, в сентябре 2018 года четыре украинских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира.
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