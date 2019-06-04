Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе экс-президент Леонид Кучма является авторитетными опытным деятелем, но в этом вопросе важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Сам по себе Кучма это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства", - сказал Песков журналистам.

Напомним, Зеленский в понедельник вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма сообщил, что намерен инициировать прекращение огня в регионе на время сбора урожая.

"Страна" анализировала, поможет ли возвращение экс-президента разблокировать мирный процесс по Донбассу.



