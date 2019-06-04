Президент России Владимир Путин открыл на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в период Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Композиция представляет собой две абстрактные руки, раздвигающие створы дверей. Рядом установлены пять стеклянных сосудов со свечами. Памятник выполнен из белого и черного мрамора. Композиция также включает в себя интерактивную карту с информацией о восстаниях в концлагерях и гетто.

На церемонии открытия присутствовали главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин Александр Борода и председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг.

Фото: tass.ru

Архитектором памятника стал Олег Фандеев, который победил на конкурсе, приуроченном к 75-летию восстания в нацистском лагере Собибор. Всего было принято 98 заявок от скульпторов и художников как из России, так и из Израиля.

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