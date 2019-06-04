Игумены монастырей Святой Горы Афон попросили паломников из Украины, которые туда отправляются, оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к УПЦ. Об этом сообщает сайт УПЦ.

Отсюда можно сделать вывод, что справка необходима, дабы не путать прихожан УПЦ с прихожанами новосозданной ПЦУ, которым, по всей видимости, посещение Афона будет запрещено. Такие случаи уже имели место - священников ПЦУ не пускали в два храма на Святой Горе.

Отныне все паломники из Украины, которые отправляются на Святую Гору Афон, должны иметь при себе, кроме обычных в таких поездках документов (загранпаспорта и диамонитириона - специального письменного разрешения, дающему право на посещение Афона), еще и справку, свидетельствующую об их принадлежности к Украинской Православной Церкви.

Справка с указанием срока пребывания должна быть оформлена на бланке епархиального управления, подписанное епархиальным архиереем и заверенная печатью. Накануне Киевская митрополия разослала всем епархиальным архиереям соответствующий циркуляр.

В декабре прошлого года в Украине появилась новая церковь - Православная церковь Украины. Основу ее составили Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Патриарх Варфоломей выдал этой новой структуре Томос об автокефалии, но мировое православие ее до сих пор не признало. УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в соборе", на котором создали новую церковь.

Напомним, что старцы афонского монастыря, поддержавшего ПЦУ, в начале мая взбунтовались против Варфоломея.

Также мы писали о том, что Варфоломей отказался собирать православные церкви для обсуждения темы Украины.