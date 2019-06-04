Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Брюссель после обеда во вторник, 4 июня. Несмотря на предстоящие встречи, из головы у него не выходит история 5-летнего Кирилла, которого застрелили пьяные копы на детской площадке, а также детей, которые стали жертвами конфликта на Донбассе.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

"Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не выходит 5-летний Кирилл [Тлявов]. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка", - написал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что около 200 000 детей стали внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 000 детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - "психологическим, сексуальным, физическим".

"Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей. Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня по вопросу - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей", - написал Зеленский.

Скиншот: Facebook/ Володимир Зеленський

Напомним, 31 мая в Переяслов-Хмельницком полицейские Петровец и Приходько выпивали, а после этого решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома.

Пуля попала в голову 5-летнего Кирилла, который в это время гулял на детской площадке, 3 июня мальчик умер, не приходя в сознание. "Страна" подробно писала обо всем, что известно о трагедии, а также реакции на нее в полиции, ГБР и социальных сетях. Во вторник, 4 июня, обоих подозреваемых отправили в СИЗО без залога на 60 дней.

Также мы публиковали программу первого зарубежного визита Зеленского в Брюссель 4-5 июня.