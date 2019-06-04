Сегодня, 4 июня, президент США Дональд Трамп встретился с британским премьером Терезой Мэй, которая через несколько дней покинет пост, чтобы обсудить ряд вопросов. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер затронул тему сделки о свободной торговле США с Британией, которую страны могут заключить в период после Brexit, чтобы помочь Лондону компенсировать потери.

Темами обсуждения также стали международная безопасность и ситуация вокруг китайской корпорации Huawei, которую Лондон собирался привлечь для создания сетей 5G. Трамп похвалил главных лидеров Brexit - Бориса Джонсона и Найджела Фараджа, а его советники призвали следующего лидера Британии заблокировать Huawei от технологии мобильных телефонов следующего поколения.

Также отмечается, что на встрече к Трампу присоединились его жена Мелания, дочь Иванка и члены его администрации, в том числе советник по нацбезопасности США Джон Болтон и министр финансов Стивен Мнучин.

Как сообщала "Страна", в день встречи Трампа с Мэй в Лондоне запустили в небо гигантский шар в виде Трампа в подгузнике.

Ранее появилось фото Дональда и Меланьи Трамп, возлагающих цветы к мемориалу Неизвестного солдата в Лондоне.

Отметим, что Трамп пообщается с Зеленским после встречи с Путиным.