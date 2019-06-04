Военные учения с участием 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и американских десантников начались во Львовской области. Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ на своей странице в соцсети.

"Будут отрабатывать навыки бойцы по стандартам НАТО. Продлятся учения три месяца", - говорится в сообщении.

В сообщении напомнили, что три года назад украинские военные прошли самый длинный рейд в военной истории мира - преодолели 470 км для разблокировки украинских подразделений в районе Изварино Луганской области. Тогда они освободили от боевиков 3 тыс. человек и более 250 единиц техники.





Ранее "Страна" писала о том, что в Черном море, недалеко от Крыма, прошли учения разведчиков морского спецназа ВСУ.

Также мы сообщали, что украинские военные в Приазовье отработали уничтожение морского десанта.