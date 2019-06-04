Коммунальная корпорация "Киевавтодор" вводит ограничение движения на улицах Киева для тяжеловесных транспортных средств с 10:00 до 22:00 в связи с повышением температуры воздуха в столице. Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации.

Согласно сообщению, будет запрещен проезд транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничения вводятся, когда температура воздуха достигает +28°С и более.

Напомним, в Киеве начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия. Как сообщает пресс-служба КГГА, на днях дорожники провели тестовые "заезды" и уже разработан график работ по мойке основных магистралий центральной части столицы с использованием моющих средств.

Ранее "Страна" писала о том, что на дорогах Украины с 13 мая установили 100 дополнительных радаров TruCAM.

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