В новой серии скандального псевдоисторического сериала "Чернобыль" в кадре оказался гигантский Микки Маус.

Мультипликационного героя ("родился" в 1928 году), по версии сценаристов НВО, легко можно было встретить прислоненным к стене у здания суда в советском Чернобыле 1987 года.

Для художественной истории появление гигантского американского Микки-Мауса в СССР вполне допустимо, хотя многие украинцы теперь судят об истории именно по этому сериалу. Мы собрали примеры и некоторых других ляпов в сериале "Чернобыль":

Так, в сюжете показано, что жители Припяти узнали об аварии ночью и вышли на мост, чтобы посмотреть на АЭС. В реальности, о катастрофе узнали утром.

Сцена, когда они наблюдают за пожаром с берега пруда также не могла иметь место в реальности, поскольку оттуда не видно ЧАЭС. В сериале люди смотрят на север, а станция находится на юго-востоке.

В реальности, герои из Москвы смогли прилететь в Припять на вертолете уже через несколько часов, хотя до нее около 850 километров.

В реальности, один из пожарных рассказывал, что его не выпускают в Москву, но для жителей Припяти не вводили ограничения на передвижение. Некоторые из них покинули населенный пункт в первую же ночь.

В реальности, не было и сцены со звонком Щербины Легасову, когда они спорили об эвакуации населения. Об аварии ученый узнал на заседании партактива Института Курчатова, а советовать Щербине эвакуировать людей не мог, поскольку не знал о масштабах аварии. Это подтверждают пленки Легасова.

В реальности, шахтеры копали тоннель в традиционной ХБ-униформе, а не обнаженными.

Как сообщала "Страна", консультант создателей сериала "Чернобыль" рассказала и о других выдумках в ленте. Она отметила, что на деле все было иначе, чем показали в "Чернобыле".

В сериале главный инженер убеждал всех в том, что все хорошо и эвакуация не понадобится. В реальности, именно главный инженер первым начал настаивать на эвакуации населения.