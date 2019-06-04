Заказчик нападения на Екатерину Гандзюк предлагал Сергею Торбину, который признал себя виновным в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, предлагал заплатить 5 тысяч долларов за переломанные кости рук и ног активистки. Об этом со ссылкой на материалы дела пишет Insider.

В частности, в соглашении о признании виновности, на которое согласились все пятеро обвиняемых - Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Сергей Торбин и Виктор Горбунов - речь шла о том, что заказчик [фигурирует в тексте как Лицо 1] лично встретился с Торбиным (последующим организатором группы) на территории парка, и предложил совершить нападение на Екатерину Гандзюк. Сначала заказчик предлагал заплатить 5 тысяч долларов за "переломанные кости рук и ног", а за обливание кислотой - 2,5-3 тысячи долларов. Торбин согласился на предложение.

В дальнейшем Торбин привлек к преступлению Грабчук, Васяновича, Вишневского и Горбунова. Они должны были следить за Екатериной Гандзюк, а также найти и приобрести серную кислоту. В соглашении также указано, что Торбин охарактеризовал Гандзюк подобранным исполнителям как пророссийскую активистку. Таким образом, он спровоцировал их согласие на преступление, так как все они - участники боевых действий на Донбассе.

Соучастники в дальнейшем распределили между собой роли и разработали план действий. Грабчук изначально должен был следить за Екатериной перед совершением преступления, однако позже эта роль была передана другому исполнителю. Серную кислоту соучастники решили покупать через интернет.

По данным следствия, 31 июля (в день совершения преступления) Васянович, Вишневский и Грабчук находились возле дома Гандзюк. Они заранее разработали план. Поэтому Васянович был на автомобиле, чтобы забрать Грабчука после того, как тот обольет активистку кислотой. А Вишневский должен был наблюдать за ситуацией с спортивной площадки.

После совершения преступления Грабчук и Васянович скрылись, по пути избавившись от телефонов и сим-карт. Сергей Торбин сообщил заказчику о выполнении преступления. Он получил 4500 долларов, себе оставил - 500, а 4000 передал Васяновичу и другим.

Таким образом, по версии следствия, Сергей Торбин был фактическим организатором преступления, по заказу и за материальное вознаграждение собрал группу лиц для совершения нападения на Гандзюк. Торбин непосредственно контактировал с заказчиком преступления и получал денежные средства.

В ходе судебного заседания 3 июня, во время которого все пятеро обвиняемых пошли на соглашение с прокурором, Сергей Торбин признал себя виновным в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений. Он согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Никита Грабчук в суде заявил, что признает свою вину полностью. Он согласился на наказание в виде 6 лет лишения свободы. Владимир Васянович признал вину и согласился на наказание в виде 4 лет лишения свободы. Вячеслав Вишневский полностью признал вину и согласился на наказание в виде 4 лет лишения свободы. Виктор Горбунов согласился на наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, главе Херсонского облсовета Мангеру сменили подозрение по делу Гандзюк на более мягкое.

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