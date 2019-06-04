Стало известно, в чем Киев обвиняет Россию на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге. Об этом сообщила агент Украины по делу Украины против России, заместитель главы МИД Елена Зеркаль, передает Европейская правда.

По ее словам, профессор Жан-Марк Тувенен, который представляет Украину, объяснил, что Россия обвиняется в нарушении части первой статьи 12 Конвенции относительно обязательства сторон оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь. Украина просила помощи России в соответствии с настоящей статьей, но тщетно.

Россия обвиняется в нарушении своих обязательств по статье 18 Конвенции о сотрудничестве с Украиной в предотвращении финансирования терроризма, ведь она не приняла все возможные меры с этой целью. "Это злоупотребление перед судом: бездействие, пассивность, недомолвки, затягивание дела, отсутствие сотрудничества; в целом поведение говорит о явном нарушении обязательств России по Конвенции", - заявил представитель Украины в суде.

Юрист Марни Чик, которая представляет Украину на слушаниях, также объяснила, в чем заключаются манипуляции РФ в отношении актов терроризма, на которые ссылается Украина в своем меморандуме по делу против России.

Прежде всего Марни Чик подчеркнула, что доказательства Украины по делу свидетельствуют о том, что террористические акты, о которых заявляет Украина, непосредственно подпадают под статью 2 (1) (a) и (b) Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

"Украина не просто называет акты террористическими, мы собрали достаточное количество доказательств - сотни приложений - для доказательства нарушения согласно статье 2 Конвенции", - сказала Марни Чик.

В частности, собранные и предоставленные доказательства подтверждают, что оружие, которое использовалось при бомбардировке гражданских лиц в нарушение Конвенции, поступало из России.

Среди манипуляций РФ Чик назвала торжественное заявление РФ, пытки и убийства гражданских лиц в так называемых "ДНР" и "ЛНР" являются обычными преступлениями, не имевшими цели запугать население.

Кроме того, Россия утверждает, что в обстреле Мариуполя реальной целью "ДНР-овцев" был контрольно-пропускной пункт, и называет его военной целью. Однако есть доказательства, как вечером перед нападением члены ДНР обсуждали желание уничтожить Восточный район Мариуполя.

Чик также подчеркнула, что Россия не отрицает осознание террористической деятельности российскими гражданами, которые финансируют "ДНР", "ЛНР" и других преступников в Украине. Кроме того, Россия не выразила возражений относительно квалификации взрывов в Харькове и других украинских городах как преступлений по Конвенции о борьбе с терроризмом.

Отметим, 3-7 июня проходят слушания относительно предыдущих возражений РФ (юрисдикции) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, что Киев подал в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма.

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