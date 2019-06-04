Во Львове лось перескочил через высокую ограду и оказался в частном домовладении. Однако при преодолении препятсвия животное получило серьезную травму и умерло через несколько минут. Инцидент произошел в Железнодорожном районе города, передает lv.suspilne.media.

Как рассказал хозяин двора, в котором оказался лось, Станислав Овчаренко, незванный гость пожаловал с самого утра, но во время прыжка через ограду он поранился. Местные жители позвонили на "Горячую линию города Львова", чтобы организовать вывоз погибшего животного. Для того, чтобы забрать со двора тело пришлось демонтировать часть забора.

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