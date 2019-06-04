Дети неграждан в Латвии будут автоматически получать гражданство страны с 2020 года. Об этом сообщает агентство LETA.

Такое решение принял новый президент страны Эгилс Левитс и заявил, что "вопрос о детях неграждан, живущих в Латвии, улажен".

"С 1 января 2020 года родившиеся в Латвии дети неграждан будут автоматически становиться гражданами", - заявил Левитс 4 июня.

Термин "негражданин" появился в Латвии после восстановления независимости в 1991 году. Неграждане - это люди, которые приехали в страну после 1940 года, то есть после потери Латвией независимости.

С паспортом негражданина человек не может голосовать и быть избранным, не может служить в армии и занимать определенные государственные и муниципальные посты. По последним данным, сейчас в Латвии живет 1 миллион 796 тысяч граждан и 242 тысячи неграждан.

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