Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который осуществляет свой первый зарубежный визит 4-5 июня, приземлился в Брюсселе. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Президентский самолет приземлился во второй половине дня вторника в международном аэропорту Завентем.

В первую очередь Владимир Зеленский встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Мероприятие, согласно программе, начнется в 15:30 (16:30 по киевскому времени) с церемонии официального рукопожатия и фотографирования в специальном VIP-corner здания Еврокомиссии Берлимон без заявлений для прессы.

После этого президент Зеленский переедет в штаб-квартиру НАТО, где проведет встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, после которой в 16:45 (17:45 по киевскому времени) состоится их совместная пресс-конференция. По окончании общения с прессой оба высокопоставленных должностных лица примут участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

Также Зеленский проведет встречу с президентом Еврокомиссии по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине. Завершает программу встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, которая пройдет в представительстве Польши в ЕС, по окончании ее президенты сделают заявления для прессы.

В среду, 5 июня, Владимир Зеленский встретится с представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском, по окончании которой будет дана совместная пресс-конференция.

Напомним, в Европейской комиссии сообщили, чего ждут от визита Зеленского в Брюссель. В частности - "возможности поддержать очень хороший уровень отношений, который мы имели с Украиной и во время президентства Порошенко".

Также мы писали, что во время встречи в Брюсселе президент Польши попросит Зеленского отменить мораторий на эксгумацию польских захоронений.