Официальный сайт европейского футбола УЕФА обновил рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19, который рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов. Лидером остается "Реал". Мадридский клуб набрал 146,000 очков.

Лучшим среди украинских клубов является донецкий "Шахтер", который идет 16-м, а киевские "Динамо" - на 23-й строчке. Всего в рейтинге 450 футбольных команд.

"Реал" – 146,000 "Барселона" – 138,000 "Бавария" – 128,000 "Атлетико" – 127,000 "Ювентус" – 124,000 "Манчестер Сити" – 106,000 "Севилья" – 104,000 ПСЖ – 103,000 "Арсенал" – 101,000 "Порту" – 93,000 ...

... 16. "Шахтер" – 80,000

... 23. "Динамо" – 65,000...

...63. "Днепр" – 24,000...

...117. "Заря" – 11,500...

147. "Ворскла" – 5,000

148. "Мариуполь" – 2,000

149. "Александрия" 2,5000

150. "Металлист" – 2,000

151. "Олимпик" – 1,000

152 "Черноморец" – 1,000.

Как сообщала "Страна", капитан ФК "Барселона" Лионель Месси в рекордный шестой раз стал обладателем "Золотой бутсы", обогнав Роналду.

Также 4 апреля ФИФА представила свой очередной мировой рейтинг национальных сборных. Команда Украины в нем занимает теперь 27 место, имея в активе 1493 балла. По сравнению с предыдущим рейтингом, который был опубликован 7 февраля, наша команда поднялась на три ступеньки.

Напомним, в феврале 2019 года победа "Динамо" позволила Украине сократить разрыв с Бельгией в таблице коэффициентов УЕФА.