Шахтер и Динамо попали в топ-25 рейтинга УЕФА
Официальный сайт европейского футбола УЕФА обновил рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19, который рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов. Лидером остается "Реал". Мадридский клуб набрал 146,000 очков.
Лучшим среди украинских клубов является донецкий "Шахтер", который идет 16-м, а киевские "Динамо" - на 23-й строчке. Всего в рейтинге 450 футбольных команд.
- "Реал" – 146,000
- "Барселона" – 138,000
- "Бавария" – 128,000
- "Атлетико" – 127,000
- "Ювентус" – 124,000
- "Манчестер Сити" – 106,000
- "Севилья" – 104,000
- ПСЖ – 103,000
- "Арсенал" – 101,000
- "Порту" – 93,000 ...
... 16. "Шахтер" – 80,000
... 23. "Динамо" – 65,000...
...63. "Днепр" – 24,000...
...117. "Заря" – 11,500...
147. "Ворскла" – 5,000
148. "Мариуполь" – 2,000
149. "Александрия" 2,5000
150. "Металлист" – 2,000
151. "Олимпик" – 1,000
152 "Черноморец" – 1,000.
Как сообщала "Страна", капитан ФК "Барселона" Лионель Месси в рекордный шестой раз стал обладателем "Золотой бутсы", обогнав Роналду.
Также 4 апреля ФИФА представила свой очередной мировой рейтинг национальных сборных. Команда Украины в нем занимает теперь 27 место, имея в активе 1493 балла. По сравнению с предыдущим рейтингом, который был опубликован 7 февраля, наша команда поднялась на три ступеньки.
Напомним, в феврале 2019 года победа "Динамо" позволила Украине сократить разрыв с Бельгией в таблице коэффициентов УЕФА.