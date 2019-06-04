На днях Украина впервые получила своего менеджера в Facebook. Им стала аналитик проекта Stop Fake Екатерина Крук.

"Смотрящего" за украинским сегментом популярной соцсети искали семь месяцев. Однако утвержденная кандидатура выглядит не самым идеальным вариантом с точки зрения взвешенности. Проект, в котором работала Крук, занимался "опровержением фейков российской пропаганды" за счет британских налогоплательщиков.

При этом критике Stop Fake подвергались не только российские, но и украинские СМИ, которые публиковали точку зрения, отличающуюся от официальной. Например, критиковали МВФ, выступали против роста тарифов и за мир на Донбассе.

Это значит, что Facebook, откуда и так мигрируют блогеры, после введения новых правил, может стать еще менее свободным местом.

"Страна" разбиралась, что ждет медиа и рядовых пользователей после того, как Украина получила своего менеджера.

Кто такая Екатерина Крук

В LinkedIn сообщалось, что на данную позицию претендовало 37 кандидатов. В итоге отобрали Екатерину Крук - аналитика и ведущую проекта Stop Fake. Это сайт, который ведется на западные гранты (среди жертвователей указано посольство Великобритании в Украине).

Также была информация, что его собирался финансировать Фонд Сороса, выделяя 50 тысяч долларов в год.

Екатерина Крук считается экспертом в информационной политике. В свое время она закончила Ровенскую государственную гуманитарную гимназию, училась во Вроцлаве, Будапеште, получила высшее образование политолога (специальность "Зарубежные службы"). Работала в польской команде организаторов "Евро-2012".

В 2013 году проходила практику в Верховной Раде, освещала события Майдана на английском языке в Twitter, писала для иностранных СМИ. Была награждена премией Freedom Award от Атлантического совета США за "вклад в развитие Майдана".

С 2016 года была советником по социальным медиа Верховной Рады Украины.

"Ну, будет интересно", - прокомментировала свое назначение Екатерина Крук.

В Facebook у Екатерины - лекции подросткам о Майдане и рассказы об ужасах "совєцькой окупації". А также впечатления о поездках за границу.

Чем займется менеджер Facebook по Украине

Facebook объявил о поиске управляющего общественной политикой по Украине в октябре 2018 года. Среди требований было "глубокие знания о политической и регуляторной активности в Украине". Предпочтение отдавали кандидатам, имеющим такие же знания о всей Восточной Европе.

Команда Public Policy занимается коммуникацией между политиками и Facebook: отвечает на запросы от политиков и регулирующих органов, помогает создавать регулирующие правила в интернет-секторе, делится информацией о продуктах и активности компании.

В обязанности нового управляющего общественной политикой по Украине входит разработка и реализация стратегического подхода к достижению целей компании в государственной политике, мониторинг законодательства и нормативных вопросов, затрагивающих Facebook в Украине, консультирование компании в отношении политических задач.

Также менеджер Facebook будет представлять компанию на встречах с чиновниками, на мероприятиях, общаться со СМИ. Работать украинскому представителю предстоит в офисе Facebook в Варшаве.

Что может измениться в украинском сегменте Facebook

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин отреагировал на новое назначение очень позитивно.

На своей странице в Facebook он написал, что это лучший выбор, который могли сделать в компании и назвал Крук "экспертом по вопросам информационного пространства, спикером всех актуальных конференций по дезинформации последних лет, принципиальным и честным человеком".

Также замминистра сообщил о странном поведении соцсети в вопросах, касающихся Украины.

"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится. Со своей стороны желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в тяжелые времена неопределенности для социальных сетей", - также добавил заместитель министра информации.

Скорее всего, он имел в виду именно блокировку аккаунтов националистов и так называемых "порохоботов" (самого Золотухина называли одним из координаторов информационных атак во времена Петра Порошенко на неугодных украинской власти журналистов и общественных деятелей).

Среди политически активных украинских пользователей Facebook в последнее время вообще много претензий к соцсети из-за постоянной блокировки аккаунтов. Причем эти претензии выдвигаются как от националистически настроенных пользователей, так и тех, кто исповедует более умеренные в отношении России взгляды.

Назначение Екатерины Крук говорит о том, что теперь де-факто интересы Facebook в Украине будет представлять человек из когорты так называемых "адвокатов беспредела", которые во времена президентства Петра Порошенко давили на медиа, которые критиковали украинскую власть.

То есть Facebook может стать еще более подцензурным, окончательно превратившись из площадки для свободного обмена мыслями в предсказуемую и скучную ленту новостей с бесконечными котиками и проплаченными постами.

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