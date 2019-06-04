Экс-король Малайзиии Мухаммад V Фарис и его супруга обладательница титула "Мисс Москва 2015" Оксана Воеводина впервые стали родителями. Об этом россиянка сообщила на своей странице в соцсети.

Уточняется, что мальчик появился на свет 21 мая.

"Я благодарна мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью, Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра", - написала в соцсети Оксана Воеводина.

Фото: instagram.com

Напомним, что пара вступила в брак в ноябре 2018 года. А в январе Мухаммад отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана. Это стало первым случаем в истории Малайзии, когда монарх досрочно отказывается от правления. Его полномочия истекали в 2021 году.

Также мы сообщали, что Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз, мальчика выносила и родила суррогатная мать.