Исполнитель главной роли, известный актер Павел Прилучный рассказал о съемках нового, четвертого сезона российского сериала "Мажор", пишет Starhit.



Павел Прилучный в беседе с журналистами рассказал, что уже готов сценарий и он ему очень понравился. Отмечается, что съемки стартуют уже на днях. Причем, будет не только продолжение сериала, но и полнометражный фильм.

Примечательно, что слухи о продолжении появились сразу после завершения третьего сезона, который пришелся по душе поклонникам, несмотря на то, что главного героя застрелили. Зрители до конца не верят, что это финал истории и постоянно спрашивают, когда же будут новые серии. Их интересует, каким образом сценаристы "оживят" Игоря Соколовского, а Павел уже пообещал, что история их не разочарует.

Ранее Прилучный не горел желанием сниматься в продолжении "Мажора". Он говорил, что история стала народной и ее нельзя портить "плохим четвертым сезоном". "Третий, как мне показалось, был уже на грани", - признавался Прилучный. Актер даже предположил, что в сериале будет новый главный герой.

Судя по всему, работа над проектом продолжится в Петербурге, где ранее проходили съемки нескольких сезонов, а на площадке соберутся все действующие звезды проекта. Полнометражный фильм зрители увидят не раньше, чем через полтора года — именно столько продюсеры обычно закладывают на съемочный процесс и последующий постпродакшн картины.

Фото: meta.ua

Роль в сериале "Мажор" принесла Павлу Прилучному всероссийскую славу. После этого на него посыпались предложения о работе, и он стал одним из самых востребованных молодых актеров. Сейчас звезда находится на пике популярности, снимаясь в нескольких проектах параллельно. Его супруга Агата Муцениеце признается, что, несмотря на плотный график, Павел является прекрасным отцом и уделяет максимум свободного времени сыну Тимофею и дочери Мии. Прилучный мечтает еще об одном ребенке, но пока все мысли заняты работой.

Напомним, что названы самые популярные запросы украинцев в 2018-м, в том числе - сериал "Мажор".

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