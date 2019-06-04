Во вторник, 4 июня, под Киевом на птицефабрике "Яснесвит" вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В Василькове на птицефабрике "Яснесвит" загорелась кровля одного из зданий. Пожар начался в 11:30. Огонь к 13:00 охватил цех на площади 15 тыс. кв.м.

По данным спасателей, к борьбе с огнем привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС. Пострадавших в результате пожара нет. Огонь локализовали к 14:00.

Видео: YouTube/ ГУ ДСНС України у Київській області

Видео: Facebook/ Николай Недилько

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, высокая пожарная опасность в Киевской области продержится до 5 июня.

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